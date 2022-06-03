Женщине напечатали выращенное из ее клеток ухо

The New York Times: в США пациентке вырастили и напечатали ухо

Американские врачи успешно вырастили и напечатали ухо для женщины с редкой патологией. Об этом сообщает издание The New York Times.

По словам специалистов, 20-летняя пациентка жила с микротией — состояние, при котором одно или оба уха недоразвиты или полностью отсутствуют. В ходе подготовки к операции медики провели биопсию и взяли частицу хряща из уха пациентки. Затем из него вырастили несколько миллиардов новых клеток и смешали их со специальным материалом для трехмерной печати.

После этого специалисты взяли полученный материал и напечатали с помощью 3D-принтера объект, аналогичный по форме здоровому уху пациентки. Медики заявили, что ухо способно регенерировать ткани на протяжении всей жизни человека, поэтому вероятность, что имплант будет отторгнут телом, крайне невелика. По словам ученых, проделанная операция — уникальный случай для медицины США.

По статистике, ежегодно в США рождаются около 1500 детей с микротией. Технология создания имплантата получила название AuriNovo. Специалисты 3DBio Therapeutics отметили, что в данный момент они проводят клинические испытания, в которых участвуют 11 пациентов.

В компании заявили, что теоретически в будущем можно будет напечатать и другие органы. Однако уши, в отличие от печени или сердца, не нужны для поддержания жизнедеятельности, поэтому прорыва в этом направлении ждать придется долго.

В конце мая американские ученые вырастили материал, которым можно заменить древесину и использовать для трехмерной печати изделий. В перспективе его планируют применять для создания мебели.