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Деревянные изделия научились печатать на 3D-принтере

Materials Today: в MIT создали искусственную древесину для 3D-печати

Фото: Nir Elias / Reuters

Американские ученые вырастили материал, которым можно заменить древесину и использовать для трехмерной печати изделий. Исследование было опубликовано в журнале Materials Today.

По словам специалистов, вырубка деревьев и переработка древесины вредят планете. В качестве альтернативы дереву ученые Массачусетского технологического института (MIT) предложили новую технику, позволяющую выращивать древесноподобный растительный материал в лаборатории и создавать различные объекты — как на 3D-принтере.

«Идея состоит в том, что вы можете выращивать эти растительные материалы именно в той форме, которая вам нужна», — отметил ведущий автор исследования Эшли Беквит. В начале процесса создания искусственного материала специалисты выделили клетки из листьев растений Zinnia elegans, а затем культивировали их в жидкой среде в течение двух дней. Получившимся гелем можно заполнить ячейки и придать ему необходимую форму.

После трех месяцев инкубации в темноте материал обезвоживается — в конечном итоге получается объект необходимой формы. Он создан из растительного материала, по своим характеристикам напоминающего древесину.

По словам ученых, конечная цель исследования заключается в том, чтобы научиться создавать материал, который мог бы заменить древесину. В первую очередь можно выпускать небольшие детали, а затем перейти к печати крупной мебели.

В конце мая специалисты Московского физико-технического института заявили, что нашли дешевый способ создавать сложные конструкции с помощью 3D-печати. Изделия актуальны при производстве высокоточных устройств — например, антенн для 5G.

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Андрей Ставицкий
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