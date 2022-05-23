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В России напечатали дешевые антенны для 5G

В МФТИ создали напечатанные на 3D-принтере антенны для 5G

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Российские ученые нашли дешевый способ создавать сложные конструкции с помощью 3D-печати. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали, что изобрели новую технику трехмерной печати, которая позволят создавать сложные конструкции. Данные изделия актуальны при производстве высокоточных устройств — в качестве примера авторы изобретения привели антенны для обеспечения связи 5G и 6G.

Ученые отметили, что обычно при создании вышек используются дорогие и сложные в обслуживании 3D-принтеры, способные печатать цельнометаллические модели. Авторы предложили печатать конструкции на обычных принтерах и в дальнейшем покрывать их металлом. После данного процесса материал становится электропроводимым.

Описанный метод состоит из пяти этапов. В первую очередь специалисты печатают заготовку с помощью проводящего полимера, затем она проходит обработку. После этого осуществляется размещение вспомогательных электродов, в конце достигается гальваническое покрытие и происходит удаление заготовки.

«Хотя наш новый метод не может полноценно конкурировать по производительности с прямой металлической печатью, он может обеспечить производство надежных конструкций при чрезвычайно низкой стоимости», — отметил один из авторов исследования, заместитель заведующего кафедрой радиотехники и систем управления МФТИ Дмитрий Филонов.

В начале мая ученые из Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый 3D-принтер отечественного производства для печати в космосе в условиях микрогравитации. Специалисты ожидают, что на принтере будут печатать необходимые детали для работы МКС.

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Андрей Ставицкий
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