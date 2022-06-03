В НКР высказались об участии ЕС в решении карабахского конфликта

Госминистр НКР Бегларян заявил, что ЕС не нужно участвовать в решении конфликта в Карабахе

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян высказался об участии Европейского союза (ЕС) в решении конфликта в республике, заявив, что в этом нет необходимости. Его цитирует РИА Новости.

«Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза», — заявил Бегларян.

По его мнению, диалог нужен, но он рискует стать «частью нынешних непростых отношений России с Западом». Госминистр подчеркнул, что для урегулирования конфликта уже существует признанный международно формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

14 марта стало известно, что Армения попросила сопредседателей Минской группы ОБСЕ организовать переговоры с Азербайджаном о заключении мирного соглашения. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются США, Россия и Франция.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По их итогам Пашинян и Алиев поручили своим министерствам иностранных дел готовиться к переговорам между странами.