Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В НКР высказались об участии ЕС в решении карабахского конфликта

Госминистр НКР Бегларян заявил, что ЕС не нужно участвовать в решении конфликта в Карабахе

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Государственный министр непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артак Бегларян высказался об участии Европейского союза (ЕС) в решении конфликта в республике, заявив, что в этом нет необходимости. Его цитирует РИА Новости.

«Учитывая формат сопредседательства Минской группы и эффективную роль российской миротворческой миссии, мы считаем, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не должен становиться предметом переговоров для Евросоюза», — заявил Бегларян.

По его мнению, диалог нужен, но он рискует стать «частью нынешних непростых отношений России с Западом». Госминистр подчеркнул, что для урегулирования конфликта уже существует признанный международно формат сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

14 марта стало известно, что Армения попросила сопредседателей Минской группы ОБСЕ организовать переговоры с Азербайджаном о заключении мирного соглашения. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ являются США, Россия и Франция.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. По их итогам Пашинян и Алиев поручили своим министерствам иностранных дел готовиться к переговорам между странами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Китай заподозрили в попытке помочь России без нарушения санкций Запада
Ведущая Первого канала ответила на слух о шоу «Вечерний Ургант»
В НКР высказались об участии ЕС в решении карабахского конфликта
Троих иностранцев задержали за надругательство над двумя россиянками
Мощный пожар на складе резины и пластика в российском городе сняли на видео
Суд Нью-Йорка отклонил апелляцию Харви Вайнштейна
14-летнего россиянина насмерть раздавило футбольными воротами
Режиссер хоррор-фильмов рассказала о спасении кактусов и других цветов
Ростуризм запланировал расширить использование карты «Мир» за рубежом
В Приморье офицеры полиции попались на вымогательстве миллиона рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.