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В США осудили разглашение данных о кибероперациях против России

Экс-сотрудник ЦРУ Бейкер осудил главу АНБ Накасоне за слова о кибероперациях США против РФ
Пол Накасоне

Пол Накасоне. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший сотрудник ЦРУ Майк Бейкер заявил, что главе Агентства национальной безопасности (АНБ) США Полу Накасоне не следовало раскрывать подробности о своей работе. Об этом он сообщил в интервью Fox Business.

Бейкер осудил слова Накасоне о кибероперациях США против России и заявил, что не понимает это желание о разглашении данных.

«Директор очень опытный человек, но я просто не понимаю это появившееся у нас недавно, в последние несколько лет, желание раскрывать рот и говорить вещи, которые говорить не нужно. <…> Зачем об этом говорить? Пожалуй, именно это я и не могу взять в толк. Просто закройте пасть и делайте то, что и так делаете!» — призвал экс-сотрудник ЦРУ.

Ведущий программы пошутил, что каждый человек стремится пережить момент славы, с чем Бейкер согласился.

Ранее Накасоне впервые рассказал о защитных и наступательных операциях США в поддержку Украины. Он подчеркнул, что их проводили на законных основаниях, и не раскрыл других деталей. Позже заявление Накасоне об операциях против России подтвердили в Белом доме.

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Марина Совина
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