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Спорт

Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» и сделал Медведева первой ракеткой мира

Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос» и сделал Медведева первой ракеткой мира
Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В пятницу, 3 июня, в полуфинальном матче он обыграл представителя Германии Александра Зверева. Первый сет выиграл испанец — 7:6, а на тай-брейке второй партии немец подвернул ногу и не смог продолжить игру. Техническая победа была присуждена Надалю.

Этот результат сделал первой ракеткой мира россиянина Даниила Медведева. Спортсмен 13 июня станет лидером рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Помешать российскому игроку мог Зверев. Для этого немцу нужно было взять титул на «Ролан Гаррос».

Соперника по финалу Надаль узнает после встречи норвежца Каспера Рууда с хорватом Марином Чиличем. Испанец может выиграть 22-й титул на турнирах «Большого шлема». В его активе 14 побед на «Ролан Гаррос».

Алексей Гусев
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