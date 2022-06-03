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В США вспомнили недостаток советского Flogger-D

19FortyFive: отдача пушки советского МиГ-27 вредила оборудованию самолета

Фото: Altaf Qadri / AP

Основным истребителем-бомбардировщиком Военно-воздушных сил (ВВС) СССР в конце холодной войны был МиГ-27 (по классификации НАТО – Flogger-D). Самолет получил мощную пушку, отдача которой вредила оборудованию самолета. О недостатке истребителя-бомбардировщика вспомнили в публикации 19FortyFive.

МиГ-27 стал модификацией истребителя МиГ-23 с крылом изменяемой стреловидности, которую оптимизировали для поражения наземных целей. Самолет получил усиленное шасси, дополнительную защиту и скошенный нос, который облегчал обзор. Также МиГ-27 оснастили прицельно-навигационным комплексом ПрНК-23.

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Самолет получил шестиствольную автоматическую пушку ГШ-6-30А калибра 30 миллиметров. Отмечается, что максимальное значение мгновенной силы отдачи орудия составляло примерно шесть тонн. Стрельба полным боекомплектом ГШ-6-30А могла привести к отказам электронного оборудования МиГ-27.

МиГ-23БМ, который после принятия на вооружение назвали МиГ-27, впервые поднялся в воздух в 1972 году. Истребители-бомбардировщики выпускали в СССР и Индии. В России МиГ-27 списали в 1993 году, а Индия эксплуатировала советские самолеты до 2019 года.

Ранее стало известно, что Румыния на год вернет в эксплуатацию советские истребители МиГ-21, которые планируют снять с вооружения в 2023 году.

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Даниил Иринин
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