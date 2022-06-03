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Hoff рассказал о преимуществах своего главного конкурента IKEA

В Hoff признали преимущества своего главного конкурента IKEA

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Российский мебельный ретейлер Hoff признал преимущества своего главного конкурента — шведского ретейлера IKEA. Компания провела соответствующий опрос клиентов, результаты передает «РИА Новости».

Респонденты рассказали, что в IKEA их привлекает разнообразие товаров, их дизайн и уникальность, а также презентация продуктов в выставочных залах и доступность цен. В Hoff большинство отмечает удобное расположение торговых точек, отсутствие очередей, условия доставки и возврата, возможность заказать мебель, наличие товаров на витрине и складах. Онлайн-магазин и проектировщик мебели Hoff покупатели также оценивают выше, чем у IKEA.

12 процентов опрошенных предпочитают покупать диваны в Hoff, семь процентов — матрасы, шесть процентов — кухонные гарнитуры и пять процентов — кровати. Еще семь процентов приобретают там шторы, пять процентов — постельное белье и три процента — аксессуары для кухни. Самыми популярными товарами в IKEA являются тумбы и комоды — так ответили 46 процентов клиентов. 40 процентов покупают у конкурента Hoff стулья, чуть больше трети — столы, стеллажи и шкафы, более 60 процентов предпочитают приобретать там посуду, устройства для хранения и кухонные принадлежности.

В апреле гендиректор Hoff Максим Гришаков спрогнозировал, что уход IKEA из России негативно скажется на рынке. Он считает, что отсутствие сильного конкурента приведет к снижению качества, скорости и инновации.

Александра Качан
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