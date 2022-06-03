Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стала известна причина госпитализации начальника МЧС Москвы после пожара

Начальника московского главка МЧС Желтова госпитализировали из-за инфаркта при пожаре

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Инфаркт стал причиной госпитализации начальника московского главка МЧС Сергея Желтова после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», сообщает РИА Новости.

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сообщил агентству замглавы МЧС России Илья Денисов.

Ранее стало известно, что начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов госпитализирован после ликвидации пожара в «Гранд Сетунь плаза». При этом сообщалось, что у Желтова также имеются признаки отравления продуктами горения.

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. Открытое горение было зафиксировано на первых четырех этажах. Около 12:00 пожар был потушен.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о сроках проведения референдумов по присоединению Донбасса
Россиянам предложили экзотические туры в Африку по цене недели отдыха в Турции
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка с применением минометов
МЧС назвало число спасенных из горевшего московского бизнес-центра
Российские ректоры захотели сделать акцент на системе образования СССР
Песков ответил на вопрос о возможном ускорении спецоперации на Украине
Главный офис выпускающей игрушки Росгвардии компании находился в горящем БЦ
Главного архитектора Альметьевска задержали за взятку
Токаев заявил о проверке Казахстана в период беспрецедентной неопределенности
Стала известна причина госпитализации начальника МЧС Москвы после пожара
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.