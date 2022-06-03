Стала известна причина госпитализации начальника МЧС Москвы после пожара

Начальника московского главка МЧС Желтова госпитализировали из-за инфаркта при пожаре

Инфаркт стал причиной госпитализации начальника московского главка МЧС Сергея Желтова после пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза», сообщает РИА Новости.

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления. Обстановка на месте спровоцировала обширный инфаркт», — сообщил агентству замглавы МЧС России Илья Денисов.

Ранее стало известно, что начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов госпитализирован после ликвидации пожара в «Гранд Сетунь плаза». При этом сообщалось, что у Желтова также имеются признаки отравления продуктами горения.

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы произошел утром 3 июня. Открытое горение было зафиксировано на первых четырех этажах. Около 12:00 пожар был потушен.

