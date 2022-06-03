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Начальника МЧС Москвы госпитализировали после пожара

В МЧС подтвердили госпитализацию начальника столичного главка Желтова после пожара

Фото: Виталий Смольников / ТАСС

Начальник столичного главка Сергей Желтов госпитализирован после операции по ликвидации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МЧС Илью Денисова.

По словам Денисова, Желтова доставили в больницу с обширным инфарктом.

«В данный момент в лечебном учреждении находится начальник главного управления», — подтвердил Денисов.

При этом Telegram-канал «112» сообщал, что у Желтова также имеются признаки отравления продуктами горения.

О пожаре в бизнес-центре столицы, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, стало известно утром в пятницу, 3 июня. Пожар был полностью ликвидирован в 12:32.

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Валерий Розенберг
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