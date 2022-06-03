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Стало известно о пострадавшем при пожаре в московском БЦ генерал-майоре

«112»: начальник столичного главка МЧС генерал-майор Желтов пострадал при пожаре в БЦ

Фото: МЧС России

Начальник столичного главка МЧС генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов пострадал при пожаре в бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

По сведениям издания, Желтова доставили в одну из московских больниц с диагнозом отравление продуктами горения. Кроме того, при пожаре в БЦ пострадал старший помощник начальника службы пожаротушения МЧС Максим Серегин, пишет «Московский комсомолец».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» потушен. Столичный градоначальник поблагодарил всех принимавших участие в борьбе с возгоранием.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать короткое замыкание.

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Анна Щербакова
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