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Названа причина пожара в бизнес-центре в Москве

Причиной пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве стало короткое замыкание

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Причиной пожара на западе Москвы в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» стало короткое замыкание. Об этом сообщили в штабе пожаротушения, передает ТАСС.

«Причиной пожара стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения», — заявили в штабе.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах, поджог мог стать причиной пожара в столичном бизнес-центре.

О пожаре в бизнес-центре столицы, которому присвоили максимальный, пятый ранг сложности, стало известно утром в пятницу, 3 июня. На место происшествия прибыл глава МЧС Александр Куренков. Из горящего здания спасли более 120 человек, внутри могут еще оставаться люди.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять меры по эвакуации людей из горящего здания и по ликвидации пожара.

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Анастасия Шейкина
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