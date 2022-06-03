Россия запустила «Донбасс»

«Роскосмос»: ракета «Донбасс» с грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала к МКС

Ракета «Союз-2.1а» с надписью «Донбасс» и грузовым кораблем «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции пуска, организованной «Роскосмосом».

«Программа полета корабля предусматривает сверхбыструю двухвитковую схему автономного сближения, стыковка запланирована на 16:02:29 московского времени», — говорится в сообщении.

Согласно госкорпорации, грузовой корабль доставит на МКС 599 килограммов топлива дозаправки, 420 литров воды, 40 килограммов сжатого азота в баллонах и около 1 458 килограммов различного оборудования и материалов.

Также в грузовом отсеке «Прогресса МС-20» находятся четыре сверхмалых космических аппарата формата CubeSat: «Циолковский-Рязань» № 1-2 и «ЮЗГУ-55» № 11-12, разработанных в Рязанском радиотехническом государственном университете и Юго-Западном государственном университете.

В мае «Роскосмос» сообщил, что запуск «Союза-2.1а» с «Прогрессом МС-20» будет посвящен Донбассу.