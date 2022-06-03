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Спорт

Стало известно о желании «Динамо» пригласить Карпина

Московское «Динамо» заинтересовано в приглашении Валерия Карпина на пост главного тренера

Фото: BORUT ZIVULOVIC / Reuters

Московское «Динамо» заинтересовано в приглашении на пост главного тренера Валерия Карпина. Об этом стало известно «Чемпионат.com», который ссылается на два источника, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что специалист готов принять предложение при одном условии. Тренер требует назначения на пост спортивного директора москвичей Алексея Рыскина, с которым Карпин работает в «Ростове».

28 мая после финала Кубка России, в котором «Динамо» проиграло «Спартаку», главный тренер бело-голубых Сандро Шварц объявил об уходе. Немец возглавил берлинскую «Герту».

Карпин в марте вернулся в «Ростов», который покинул летом прошлого года. Специалист также возглавляет сборную России.

Алексей Гусев
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