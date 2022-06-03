В Херсонской области заявили об отбитых атаках украинской армии

Замглавы ВГА Стремоусов заявил, что атаки армии Украины на Херсонскую область были отбиты

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что атаки армии Украины в регионе были отбиты и потерпели неудачу. Его слова приводит РИА Новости.

«Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — указал представитель властей.

Стремоусов добавил, что временная администрация полностью контролирует территорию региона, поэтому все заявления, противоречащие этому, не соответствуют действительности.

Ранее глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская власть пришла в регион навсегда.

