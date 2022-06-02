В Херсонской области заявили о навсегда установившейся власти России

Глава херсонской ВГА Сальдо заявил, что российская власть установлена в регионе навсегда

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская власть пришла в регион навсегда, передает РИА Новости.

«Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес», — сказал Сальдо.

Ранее замглавы ВГА Кирилл Стремоусов прокомментировал информацию о наступлении Вооруженных сил Украины, которую озвучивал председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, покинувший регион после прихода российской армии.

«Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, — все это из разряда "Симпсонов" и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться», — сказал Стремоусов.