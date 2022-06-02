Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области заявили о навсегда установившейся власти России

Глава херсонской ВГА Сальдо заявил, что российская власть установлена в регионе навсегда

Фото: РИА Новости

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российская власть пришла в регион навсегда, передает РИА Новости.

«Действия органов власти, действия военных, находящихся на территории Херсонской области в достаточном количестве, ясно дают понять, что здесь уже навсегда установлена власть Российской Федерации. Мы делаем все для того, чтобы люди спокойно жили, работали, планировали свое будущее, планировали будущее своих детей, планировали свой бизнес», — сказал Сальдо.

Ранее замглавы ВГА Кирилл Стремоусов прокомментировал информацию о наступлении Вооруженных сил Украины, которую озвучивал председатель Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута, покинувший регион после прихода российской армии.

«Все то, что рассказывает беглый губернатор Лагута, что 20 населенных пунктов освобождено, что украинская армия продвигается, — все это из разряда "Симпсонов" и прочей разной истории, с которой уже без истеричного смеха не получается не посмеяться», — сказал Стремоусов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В «Яблоке» ответили на сообщения об отъезде Явлинского из России
В Молдавии приняли закон о запрете российских новостей
Покинувший Украину канадский журналист заявил о тысячах погибших солдат ВСУ
Мишустин рассказал о непростом периоде для российской экономики
В Херсонской области заявили о навсегда установившейся власти России
Врач посоветовала пережевывать пищу 32 раза
Киркоров решил изменить концепцию скандального номера с крестом
Парикмахер назвала самые раздражающие привычки клиентов
Китай резко сократил поставки техники в Россию
Власти подтвердили гибель отставного генерал-майора ВВС России на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.