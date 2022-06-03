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Отказ вводить санкции против патриарха Кирилла назвали компромиссным решением

Боррель заявил, что отсутствие патриарха Кирилла в санкциях ЕС было компромиссным решением

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Отсутствие главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла в черных списках ЕС является проявлением издержек внешней политики, отказ от ограничений был компромиссным решением. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.

«Исключение [из санкционного списка] патриарха Кирилла показывает ограниченность внешней политики, основанной на единодушии», — написал Боррель в социальных сетях. По его мнению, «религиозные лидеры не должны быть ограждены от ответственности за поддержку» российской спецоперации на территории Украины.

Ранее стало известно, что ЕС отказался включать патриарха Кирилла в санкционный список и вводить персональные санкции против него из-за твердой позиции Венгрии. Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал это «делом принципа» и поддержкой религиозных свобод.

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Дмитрий Сотак
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