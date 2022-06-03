Названы последствия продажи Китаем всего долга США

Финансист Шибанов заявил, что серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет

Директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов назвал последствия продажи Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов. Он заявил в беседе с агентством «Прайм», что такой ситуации не будет, несмотря на продолжение введения торговых ограничений Вашингтоном и углубление этой тенденции.

Эксперт напомнил, что доллар является ключевой валютой для всех контактов и инвестиций в мире, поэтому Пекин, вероятно, в ближайшее время сохранит свои долларовые активы.

«США и Китай вряд ли бы хотели идти на крайние меры, то есть на широкие санкции со стороны США или ответные действия Китая. Торговые трения продолжаются уже долгие годы, поэтому новые детали только усложняют ситуацию, но не делают её полностью критической», — указал Шибанов.

По его словам, возобновление напряженности между Пекином и Вашингтоном произошло из-за ситуации вокруг Тайваня. В случае продолжения американских провокаций китайская сторона будет вынуждена дать более серьезный ответ.

Ранее китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов заявил, что военное столкновение между Соединенными Штатами и Китаем может перерасти в масштабный конфликт из-за того, что оба государства обладают значительным военным потенциалом и твердо настроены на защиту своих интересов.