Россияне придумали хитрый план обмена дешевых квартир и прогадали

Mash: четверо нижегородцев купили аварийные квартиры, чтобы получить взамен новые

В Нижнем Новгороде четверо мужчин придумали хитрый способ получить новое жилье за небольшую сумму и прогадали. Жители российского города купили аварийные квартиры в доме Чардымова за 45-75 тысяч рублей, чтобы обменять их на другую недвижимость, сообщает Telegram-канал Mash.

План не сработал: через месяц после покупки дешевого жилья в доме 1911 года постройки собственники подали иск с целью добиться переселения, однако получили отказ. Они вновь обратились в суд, чтобы получить компенсацию в размере 50 тысяч рублей, но в ответ им пришел иск за ненадлежащий уход за объектом культурного наследия.

В конце мая в доме Чардымова произошел пожар. Теперь владельцев квартир в здании подозревают в поджоге — из-за потери жилья они могут претендовать на страховые выплаты.

Ранее пенсионерка из Архангельска решила самостоятельно построить дом, чтобы переехать из аварийной квартиры. Женщина получила квартиру от государства, но ремонт оказался некачественным. На взятые в кредит средства она отстроила новое жилье, отказавшись от помощи строителей в целях экономии.