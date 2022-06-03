Живущая в аварийном доме пенсионерка сама построила новое жилье

Пенсионерка из Архангельска сама построила дом, чтобы переехать из аварийной квартиры

Пенсионерка из Архангельска решила переехать из аварийной квартиры, где она жила с мужем-инвалидом. 61-летняя Наталья Лопатина самостоятельно построила новый дом, сообщает Telegram-канал Mash.

Муж Натальи много лет назад потерял ногу и передвигается по квартире на коляске, на маленькой площади это делать неудобно. Жилье досталось супругам от государства, однако в нем не было необходимых удобств, а ремонт оказался некачественным. «Быстро все провалилось, плохое стало. Ни туалета, ни унитаза, ничего нет», — рассказала Наталья. По ее словам, ждать помощи было неоткуда, и она взялась за стройку сама.

Пенсионерка потратила на строительство жилья свои накопления и взятые в кредит средства. Проект дома для Натальи нашел в интернете сын. Мастера помогли женщине со срубом, остальное она построила собственными силами: установила окна, пол, утеплила крышу и сделала разводку электрики. В новом доме есть все необходимое. За два года Лопатиной удалось обустроить первый этаж, еще через год пенсионерка планирует доделать второй.

Лопатина призналась, что не любит обращаться за помощью. «Надо окна. Думаю: что ждать работника? Работник возьмет две тысячи за окошко, окон много, а деньги-то где? Я посмотрела у людей — что, мне трудно так отделать?» — считает она. По ее словам, во время работы она отдыхает душой.

В мае китаец самостоятельно построил дом и парк развлечений для своих десяти собак. На реализацию идеи он потратил 340 тысяч юаней.