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Китаец построил особняк и парк развлечений для своих собак

Oddity Central: в Китае мужчина построил дом для своих десяти собак за 340 тысяч юаней

Кадр: Douyin

В Китае бизнесмен построил особняк и парк развлечений для своих десяти собак. На реализацию идеи он потратил 340 тысяч юаней (около 2,8 миллиона рублей), сообщает Oddity Central.

Среди особенностей мини-особняка — наличие игрушечных машинок, кондиционера, телевизора, кинопроектора, диспенсера для воды, сушилки для меха, лифта, а также собственного туалета. В парке развлечений для собак обустроены горки, качели, бассейн, зона для дискотеки, настоящее колесо обозрения, мини-американские горки и небольшой поезд.

Строительство миниатюрного особняка заняло три года. Мужчина по фамилии Чжоу начал строить новый дом для своих питомцев в 2019 году вскоре после того, как построил предыдущий, более скромный. Тогда он решил похвастаться своим проектом на китайской платформе по обмену короткими видеороликами Douyin и снял видеотур по собачьему жилищу.

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Пользователи неожиданно раскритиковали Чжоу. Некоторые из них предложили ему несколько идей для того, чтобы исправить недочеты и сделать дом еще более комфортным для собак. Проанализировав обратную связь, мужчина решил построить лучший особняк для своих домашних животных. Чжоу внес более 200 изменений в первоначальный проект, и на этот раз ему удалось впечатлить пользователей соцсетей — ролик стал вирусным в Китае.

Некоторые комментаторы обвинили бизнесмена в том, что он родился в обеспеченной семье и тратит деньги на бесполезные вещи. Чжоу ответил им, что он не покупает дорогую одежду или сумки, а большую часть средств вкладывает в своих домашних животных.

В 2020 году немецкая супермодель Клаудия Шиффер решила переделать свой особняк в дом для собак. Питомцев планировалось поселить в левом крыле здания и оборудовать помещение раковиной, лежанками и камином.

Полина Кислицына
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