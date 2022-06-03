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Лукашенко рассказал подробности создания народного ополчения в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в народное ополчение Белоруссии войдут группы по 50 человек
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Рамиль Ситдиков / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал подробности создания в Белоруссии народного ополчения. По его словам, в него будут входить группы по 50 человек при каждом сельском совете. Главу государства цитирует БЕЛТА.

По мнению президента, все участники ополчения должны быть обучены владению оружием.

27 мая министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в стране решили создать народное ополчение. Такую задачу, по его словам, поставил президент республики Александр Лукашенко.

По словам Хренина, территориальная оборона может «оказать решающее действие в вооруженном конфликте».

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Алевтина Запольская
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