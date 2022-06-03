Макрон призвал ускорить производство вооружения для укрепления независимости

Макрон призвал к наращиванию производства вооружения для укрепления независимости Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал национальные промышленные компании к наращиванию производства вооружения для укрепления независимости страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости», — заявил французский лидер.

Макрон также отметил, что Франция должна выступить в роли посредника в ситуации вокруг Украины. «Я уверен, что роль Франции — быть державой-посредником», — подчеркнул он.

Ранее французский лидер в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в июне, во время саммита стран-членов объединения. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

Украина подала соответствующую заявку спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.