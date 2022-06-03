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Макрон призвал ускорить производство вооружения для укрепления независимости

Макрон призвал к наращиванию производства вооружения для укрепления независимости Франции

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал национальные промышленные компании к наращиванию производства вооружения для укрепления независимости страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я попросил наших промышленников ускорить производство вооружения для пополнения наших запасов и укрепления нашей независимости», — заявил французский лидер.

Макрон также отметил, что Франция должна выступить в роли посредника в ситуации вокруг Украины. «Я уверен, что роль Франции — быть державой-посредником», — подчеркнул он.

Ранее французский лидер в ходе разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал рассмотреть заявку Украины на членство в Евросоюз уже в июне, во время саммита стран-членов объединения. По словам Макрона, Киев совсем скоро «станет частью европейской семьи».

Украина подала соответствующую заявку спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Марина Совина
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