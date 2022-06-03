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Два человека погибли при взрыве в Мариуполе

Штаб теробороны ДНР сообщил о гибели двух человек при взрыве в Мариуполе

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Два человека погибли при детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе. Об этом сообщает Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале.

Уточняется, что один из погибших ребенок.

Детонация произошла на территории песчаного пляжа, расположенного по улице Большой Морской.

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Ранее сообщалось, что в море, неподалеку от территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, прогремел взрыв. Он произошел в нескольких десятках метров от пляжа, столб воды после детонации поднялся на 30 метров. Пострадавших нет, в это время рядом с местом взрыва людей не было. Предположительно, в море взорвалась мина от столкновения с крупной рыбой.

24 мая в Минобороны РФ рассказали, что российские саперы полностью разминировали участок побережья Азовского моря, прилегающий к порту Мариуполя.

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Алевтина Запольская
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