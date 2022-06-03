Украина получила от Илона Маска солнечные панели

Минцифры Украины сообщило о солнечных станциях Tesla Powerwall, переданных Илоном Маском

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что страна получила от предпринимателя, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска солнечные панели. Его слова передает ТАСС.

По заявлению министра, Маск передал солнечные станции Tesla Powerwall для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры Киева и области. Они подают резервное питание при отключении электричества.

Глава Минцифры Федоров показал фотографии солнечных панелей, установленных в поселке Бородянка Киевской области. Число переданных солнечных панелей не уточняется.

В апреле рассказывалось, что система спутниковой связи Starlink, также основанная Маском, смогла обойти российские средства радиолокационной борьбы, изменив одну строчку кода после того, как появились данные о попытках заглушить систему.

После начала российской спецоперации на Украине Илон Маск рассказал, что открыл доступ к системе спутниковой связи Starlink на территории Украины.