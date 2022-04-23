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В США рассказали об обходе российских «глушилок»

В МО США заявили об обходе Starlink российских средств РЭБ изменением одной строчки кода

Фото: Shutterstock

Система спутниковой связи Starlink смогла обойти российские средства радиолокационной борьбы (РЭБ), изменив одну строчку кода. Об этом рассказал глава отдела РЭБ Министерства обороны США Дэйв Тремпер, его слова передает портал IXBT.

Тремпер в рамках конференции C4ISRNET сообщил, что Starlink добавил строку кода и исправил ее на следующий день после того, как появились данные о попытках заглушить систему. «И вдруг эти попытки перестали быть эффективными. С точки зрения технолога РЭБ, это фантастика. И то, как они это сделали, меня поразило», — заявил Тремпер.

Ранее портал Defense News писал, что Минобороны США ожидало большего от российских систем радиоэлектронной борьбы на Украине.

После начала российской спецоперации на Украине основатель Starlink Илон Маск рассказал, что открыл доступ к системе спутниковой связи на территории Украины. Позднее The Washington Post отмечало, что правительство США тайно платит миллионы долларов, спонсируя отправку на Украину терминалов Starlink.

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Антон Похиляк
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