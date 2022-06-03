МИД России вызовет на встречу представителей американских СМИ

Захарова заявила, что МИД 6 июня пригласит на встречу представителей американских СМИ

Министерство иностранных дел (МИД) России вызовет на встречу руководителей московских представительств американских СМИ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру», присутствующий на брифинге официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Дипломат заявила, что если работа российских СМИ, операторов и журналистов не будет нормализована на территории США, за этим последуют самые жесткие ответные меры. «Для этого в понедельник, 6 июня, в пресс-центр министерства иностранных дел России будут приглашены руководители московских представительств всех американских средств массовой информации для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства», — сказала Захарова.

Она также выразила уверенность в том, что российское информационное присутствие выдавливается из США. Помимо того, отметила дипломат, Вашингтон активно привлекает крупнейшие IT-компании, такие как Google, Apple, Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России), Twitter и другие, к «своей русофобской линии».

Ранее сообщалось, что Захарова в ходе брифинга также призвала западные страны снять санкции против России ради борьбы с голодом. Дипломат подчеркнула, что Россия готова поставлять свое зерно всем нуждающимся государствам, однако этому, по ее словам, препятствует именно Запад.