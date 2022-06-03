Захарова призвала Запад снять санкции против России ради борьбы с голодом

Захарова заявила, что снятие санкций Запада против России решит проблему мирового голода

Москва готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, но для эффективной борьбы с мировым голодом и решения проблем продовольственной безопасности необходимо снять санкции Запада против России. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге ведомства, передает корреспондент «Ленты,ру».

«Россия готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам, однако этому препятствует именно Запад, который в угоду своим политическим и коммерческим интересам ввел ограничения на заход иностранных судов в российские порты, а также создал непреодолимые барьеры в сфере страхования и банковских транзакций. Если США и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода — они должны отменить соответствующие рестрикции, это очевидно», — призвала дипломат.

Ранее Папа Римский Франциск обратился с «сердечным» призывом не противодействовать вывозу пшеницы с Украины. Он заявил, что снятие санкций в отношении экспорта продовольственного сырья не позволит впредь использовать эти меры в качестве экономического оружия в политических целях.