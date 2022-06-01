Папа Римский призвал снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины

Папа Римский обратился с призывом снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины

Папа Римский Франциск обратился с «сердечным» призывом снять ограничения на экспорт пшеницы с Украины. Он заявил, что зерно не может быть использовано в качестве оружия в политических целях, сообщает Reuters.

Ватикан впервые подробно высказался о глобальном продовольственном кризисе, который был вызван специальной военной операцией. Папа Римский заявил, что блокировка экспорта пшеницы с Украины вызывает большую тревогу. Подобное решение ставит под угрозу жизни миллионов, особенно в более бедных странах, поскольку люди зависят от поставляемого зерна. Он призвал мировых лидеров «приложить все усилия для решения этой проблемы и гарантировать всеобщее право на питание».

Украина является крупнейшим производителем пшеницы в мире. За май страна экспортировала 1,06 миллиона тонн зерна, что в 2,7 раза ниже объемов за май 2021 года, сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия страны. Власти Украины объясняют сокращение экспорта блокировкой морских портов на юге страны в связи со спецоперацией России.

Организация Объединенных Наций (ООН) также подтверждает обострение продовольственного кризиса. Для разрешения ситуации организация пытается договориться о разблокировке экспорта из Украины, однако Россия не соглашается.

18 мая ООН призвала российского президента Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы. Москва ответила на это обращение, заявив, что готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций. По мнению Путина, продовольственный кризис в мире усугубился в том числе из-за антироссийских санкций, а также из-за последствий пандемии COVID-19.