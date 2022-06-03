Минобороны заявило об уничтожении двух украинских «Градов»
Российская авиация уничтожила две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, оперативно-тактическая, беспилотная и армейская авиация уничтожила 13 украинских танков и боевых машин пехоты, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» около города Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР).
Помимо этого, были ликвидированы восемь артиллерийских орудий и 26 специальных автомобилей. По утверждению Конашенкова, российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения — они располагались в районах населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Соледар и Дзержинск.
Накануне Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине. Там объяснили, что они были ликвидированы высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия в страну еще в местах прохождения подготовки.
Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.