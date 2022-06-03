Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об уничтожении двух украинских «Градов»

Минобороны доложило, что российская авиация уничтожила две установки РСЗО «Град» ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация уничтожила две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая, беспилотная и армейская авиация уничтожила 13 украинских танков и боевых машин пехоты, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» около города Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР).

Материалы по теме:
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен. На автобусах их отправили в больницы ДНР
Около 300 раненых бойцов ВСУ вышли с завода «Азовсталь» и сдались в плен.На автобусах их отправили в больницы ДНР
17 мая 2022
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен. Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
Сотни украинских военных с «Азовстали» сдались в плен.Украина хочет обменять их, а в России предлагают судить
17 мая 2022

Помимо этого, были ликвидированы восемь артиллерийских орудий и 26 специальных автомобилей. По утверждению Конашенкова, российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения — они располагались в районах населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Соледар и Дзержинск.

Накануне Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине. Там объяснили, что они были ликвидированы высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия в страну еще в местах прохождения подготовки.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Очевидец рассказал о первых минутах пожара в московском бизнес-центре
Захарова высказалась об увольнении Киевом омбудсмена
Названо количество пострадавших при пожаре в БЦ «Гранд Сетунь Плаза»
Минобороны заявило о перехвате трех украинских снарядов РСЗО «Ураган»
Клуб ветеранов в российском городе превратили в похоронный магазин
Кадыров анонсировал ускорение спецоперации на Украине
НАСА купило у SpaceX пять запусков Crew Dragon
Невзоров стал гражданином Украины
Минобороны заявило об уничтожении двух украинских «Градов»
Николай Басков назвал свою замену ботоксу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.