Минобороны заявило об уничтожении двух украинских «Градов»

Минобороны доложило, что российская авиация уничтожила две установки РСЗО «Град» ВСУ

Российская авиация уничтожила две установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, оперативно-тактическая, беспилотная и армейская авиация уничтожила 13 украинских танков и боевых машин пехоты, а также зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» около города Бахмут в Донецкой народной республике (ДНР).

Помимо этого, были ликвидированы восемь артиллерийских орудий и 26 специальных автомобилей. По утверждению Конашенкова, российские войска уничтожили четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения — они располагались в районах населенных пунктов Яковлевка, Бахмут, Соледар и Дзержинск.

Накануне Минобороны заявило об уничтожении сотен иностранных наемников на Украине. Там объяснили, что они были ликвидированы высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия в страну еще в местах прохождения подготовки.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей республик Донбасса. 2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обвинил Киев в заморозке переговоров по урегулированию ситуации.