Очевидец рассказал о первых минутах пожара в московском бизнес-центре

Владелец кафе в БЦ «Гранд Сетунь плаза» Сидоров рассказал о первых минутах пожара

Пожарная сигнализация в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» сработала после начала пожара, а скорая помощь и пожарные приехали на место очень быстро, заявил владелец кафе в БЦ Дмитрий Сидоров. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о первых минутах пожара.

«Сработала пожарная сигнализация, ее было слышно. После этого было видно, как люди стали эвакуироваться. Я тоже проследовал к выходу. По пути увидел, что горит входная группа бизнес-центра. Вышел на улицу через боковой выход. Оглянулся и увидел, что БЦ горит», — рассказал очевидец.

Быстро приехали машины и скорой, и пожарной [служб]. Было видно около десяти машин скорой и около десяти пожарных. Чуть позже прилетели вертолеты пожарной службы Дмитрий Сидоров очевидец

«Горел фасад. С улицы было видно, как огонь поднимался вверх. Людей на крыше я не видел и не слышал, но хочу отметить, что в момент пожара был сильный дождь, поэтому, возможно, людей просто было не слышно. Когда я выходил, паники у людей не было», — отметил Сидоров.

На западе Москвы утром 3 июня произошел крупный пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза». На кадрах с началом пожара видно, что в первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил 4 этажа здания и стал распространяться дальше.

По одной из версий, причиной возгорания в ТЦ «Гранд Сетунь плаза» мог стать поджог. По другой версии, возгорание началось из-за короткого замыкания, которое произошло из-за неправильного монтажа освещения на фасаде здания.