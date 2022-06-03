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Прокуратура заинтересовалась Wildberries из-за нелегальной торговли лекарствами

Прокуратура Московской области проверит Wildberries из-за продажи рецептурных лекарств

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Прокуратура Московской области проверит маркетплейс Wildberries из-за размещения на площадке рецептурных лекарств. Об этом «Ленте.ру» сообщил председатель общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Павлов сообщил, что обратился в надзорное ведомство после публикаций о возможности покупки на Wildberries рецептурных лекарств от коронавируса. Таблетки были куплены продавцом у изготовителя заранее, после чего упаковки перемаркировали и выставили в свободную продажу.

«Указанное на потребительской упаковке название препарата ("Арепливир") и нанесенное там же средство идентификации (код Data Matrix и сопутствующие сведения) скрывались под посторонними стикерами. После отклейки стикера и сканирования кода маркировки выяснилось, что, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (системы "Честный ЗНАК"), лекарство числится проданным еще задолго до его фактической реализации потребителю», — уточнил Олег Павлов.

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В обращении в надзорное ведомство общественник отметил, что в действиях ритейлера усматривается состав сразу четырех административных статей: незаконная продажа рецептурных препаратов, сокрытие названия лекарственного средства и его идентификатора, а также внесение в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения недостоверных данных (статьи 14.2 и 6.34 КоАП).

«Совершенные правонарушения имеют высокую степень общественной опасности, поскольку подвергают риску жизни и здоровье потребителей. Учитывая значительную популярность "Wildberries" среди российских граждан, есть основания полагать, что допущенные нарушения носят не единичный, а массовых характер», — подытожил Павлов в своем письме в прокуратуру.

«Лента.ру» обратилась за разъяснением к представителям маркетплейса.

Ранее сообщалось, что в Подольске Московской области работников склада Wildberries заставили раздеваться до трусов перед окончанием рабочей смены. Также широкую огласку получили требования работников маркетплейса пересмотреть условия оплаты их труда, которые они назвали неадекватными объему задач.

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