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Досмотр работников Wildberries с раздеванием до трусов попал на видео

Работников склада Wildberries в Подольске заставили раздеться до трусов после смены

В Подольске Московской области работников склада заставили раздеваться до трусов перед окончанием рабочей смены. Видео с установленных на складе камер наблюдения опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники склада на ходу снимают с себя форменные фиолетовые футболки, используемые маркетплейсом Wildberries, брюки и даже обувь и после досмотра охранником вновь одеваются. Досмотр на пункте пропуска проходит каждый сотрудник.

Как сообщает Baza, так руководство компании пытается бороться с воровством на складах.

Дата съемки, а также периодичность таких досмотров на складе неизвестны. Официальных заявлений от представителей Wildberries на портале и в социальных сетях компании не опубликовано.

Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Работники считают, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач.

Валерий Розенберг
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