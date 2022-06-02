Досмотр работников Wildberries с раздеванием до трусов попал на видео

Работников склада Wildberries в Подольске заставили раздеться до трусов после смены

В Подольске Московской области работников склада заставили раздеваться до трусов перед окончанием рабочей смены. Видео с установленных на складе камер наблюдения опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники склада на ходу снимают с себя форменные фиолетовые футболки, используемые маркетплейсом Wildberries, брюки и даже обувь и после досмотра охранником вновь одеваются. Досмотр на пункте пропуска проходит каждый сотрудник.

Как сообщает Baza, так руководство компании пытается бороться с воровством на складах.

Дата съемки, а также периодичность таких досмотров на складе неизвестны. Официальных заявлений от представителей Wildberries на портале и в социальных сетях компании не опубликовано.

Ранее сообщалось, что сотрудники Wildberries потребовали от руководства компании пересмотреть условия оплаты труда. Работники считают, что сейчас их зарплаты неадекватны объему задач.