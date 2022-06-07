Сотрудницы Wildberries рассказали о «тюремных порядках» на пунктах досмотра

Сотрудницы Wildberries заявили, что порядки на пункте досмотра в белье напоминают тюремные

Порядок досмотра на проходной компании Wildberries порой напоминает процедуру обыска в тюрьме. Об этом заявили опрошенные «Лентой.ру» действующие и бывшие сотрудницы складов маркетплейса.

Ранее были опубликованы кадры утреннего досмотра работников склада, а сотрудник компании рассказал, что охранники досматривают и мужчин, и женщин, заставляя их раздеваться до нижнего белья.

Как сообщили «Ленте.ру» кладовщики, обязательному оголению до нижнего белья сотрудники подвергаются и с началом работы, и по окончании смены. Единственные категории сотрудников склада, освобожденные от этой процедуры, — работники кухни и начальство. Также иногда послабления делают для беременных женщин — для этого нужно предоставить справку. На мелких же сортировочных пунктах охранники пока ограничиваются проверкой металлодетектером и требованием разуться.

«Все просто: заходишь в буфер (зону перед проходной, — прим. «Ленты.ру»), раздеваешься, протягиваешь вещи, их металлодетектером сканируют, тебя сканируют, и все. Никто физически не касается. Как в аэропорту. У девочек — охранницы, у мальчиков — охранники», — описала процедуру сотрудница крупного хаба Wilberries.

Досмотр с пристрастием

Хотя досматривают на крупных складах по одной и той же схеме, иногда процедуры напоминают тюремные — это зависит от проводящего досмотр охранника.

«Помню, как простояла в нижнем белье после досмотра целый час, поскольку мои вещи из шкафчика, который закрывается на кодовый замок, исчезли. Просто целый час меня игнорировали, причем вещи перенесли сами сотрудники охраны по непонятным причинам в другое место. Они унижают, орут матом, складывается ощущение, что ты в тюрьме, а не на работе. Видимо женщин-охранниц набирают из бывших работников колоний», — рассказала пожелавшая сохранить анонимность работница Wilberries.

По признанию сотрудников, практика досмотра в нижнем белье появилась на крупных складах компании давно — собеседники «Ленты.ру» устраивались на хабы в Подольске, Электростали и Казани, когда эта схема уже действовала там. По их рассказам, смысл обязательного досмотра в белье им объясняли попыткой предотвратить воровство со склада, и некоторые из собеседников «Ленты.ру» заявили, что согласны с необходимостью этой процедуры.

«Что делать, если у нас народ вороватый. Если мы проходим в буфер и раздеваемся до нижнего белья, и некоторые персонажи умудряются во рту вынести AirPods (речь о беспроводных наушниках AirPods от Apple, — "Лента.ру")? А каждая сворованная вещь потом кому то-прилетит "потеряшкой" (будет учтена как потерянная, из-за чего будет выписан штраф — «Лента.ру») при сборке. И не только сборщику, но еще и раскладчику, и может даже упаковщику прилететь, если пустая коробочка окажется», — рассказала работница склада компании Александрина (имя изменено).

Альтернатива — увольнение

Другие работницы и работники складов отмечают, что несогласных с досмотром нет только потому, что в качестве альтернативы предлагают лишь увольнение. При этом заключаемый с сотрудниками типовой договор (имеется в распоряжении «Ленты.ру») не содержит пункта с требованием проходить эту процедуру.

«Сказали, если кому-то не нравится [досмотр], в любой момент может домой идти, вас никто не держит», — вспомнил о своем опыте работы бывший сотрудник склада в Казани. Он добавил, что за время работы привык к процедуре и относился к ней спокойно, так как скрывать ему было нечего. С ним частично согласилась и другая собеседница «Ленты.ру», отметив, что все же считает процедуру неприятной.

«За столько лет к самой процедуре досмотра уже относишься нормально. Но сам факт: мы стоим в нижнем белье, так еще и оттягиваем его в разные стороны, лишь прикрывая рукой интимные места. А охрана заглядывает. Ну, в общем, мало приятного», — подытожила она.

«Лента.ру» отправила запрос в Wildberries с просьбой прокомментировать рассказы бывших и действующих сотрудников.

Ранее широкую огласку получили требования работников маркетплейса пересмотреть условия оплаты их труда, которые они назвали неадекватными объему задач.