Французская полиция изъяла оружие у задержанных неонацистов

Полиция Франции изъяла 41 единицу оружия у задержанных неонацистов

Полиция французского региона Эльзас изъяла 41 единицу оружия и 120 тысяч боеприпасов у задержанной группировки неонацистов. Об этом сообщает France Info.

Из 41 единицы оружия 23 оказались нелегальными. Кроме того, полицейские изъяли 167 магазинов, в том числе 72 — от автомата Калашникова, а также патроны к ним. Кроме того у группировки из четырех радикалов изъяли 35 килограмм пороха и 25 тысяч евро.

Двоих из группировки правоохранители заключили в тюрьму, обвинив их в незаконном обороте оружие. Еще двое остаются под домашним арестом, но им грозит до десяти лет лишения свободы. При этом полицейским не удалось выяснить, готовили ли неонацисты теракт.

В октябре 2021 года сотрудники правоохранительных органов задержали 50 ультраправых экстремистов на границе Германии и Польши. Как сообщается, у неонацистов изъяли перцовый баллончик, штык, мачете и дубинки. Полиция установила причастность задержанных к правой экстремистской партии III. Weg, которая призвала их пересечь границы.