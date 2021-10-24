Полиция Германии задержала на границе с Польшей 50 неонацистов с мачете

Сотрудники правоохранительных органов задержали 50 ультраправых экстремистов на границе Германии и Польши. Об этом сообщает Der Spiegel.

По информации издания, у неонацистов изъяли перцовый баллончик, штык, мачете и дубинки. Полиция установила причастность задержанных к правой экстремистской партии III. Weg, которая призвала их пересечь границы. Отмечается, что нарушители хотели предпринять меры против мигрантов на границе в районе Губен в Бранденбурге.

Согласно материалу, самая большая группа экстремистов была поймана в деревне Гросс Гастрозе, еще несколько неонацистов обнаружили на плотине Нейсе и в городской зоне Губена. Многие из них прибыли из других федеральных земель Германии.

В марте стало известно, что силовики начнут следить за правыми политиками Германии. Причиной этому послужил тот факт, что немецкая госбезопасность заподозрила парламентскую партию немецких националистов «Альтернатива для Германии» (АдГ) в «правом экстремизме». Ведомство официально признало, что подозрения вызывает деятельность всей партии.