Лукашенко высказался о принудительном возвращении оппозиционеров в Белоруссию

Лукашенко не исключил принудительного возвращения в страну белорусских оппозиционеров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о принудительном возвращении в страну оппозиционеров, не исключив, что такая операция может быть проведена. Его цитирует БЕЛТА.

«Сейчас, наверное, не к месту, если уж абсолютно честно. Придет время — посмотришь. Никто им не простит того, что они творят с нашей страной и с нашими людьми. Я им этого простить не могу», — заявил Лукашенко.

Ранее президент республики высказался о передаче России Софьи Сапеги, приговоренной в Белоруссии к шести годам лишения свободы. По словам Лукашенко, ему «жалко девочку» и такой вариант вполне возможен.

Президент Белоруссии также заявлял, что многие оппозиционеры, покинувшие страну, хотят вернуться. «Нигде вам лучше не будет, чем на своей земле», — отметил Лукашенко.