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Пилот без должного опыта сел за штурвал самолета и подверг опасности пассажиров

В Индии авиакомпания Vistara Airlines допустила необученного пилота к управлению самолетом

Фото: Shailesh Andrade / Reuters

В Индии пилот частной авиакомпании Vistara Airlines без должного опыта управления летательными аппаратами сел за штурвал самолета и подверг опасности жизни пассажиров. Об этом сообщает Independent.

Как уточняет источник, командир, допущенный к управлению воздушным судном, которое следовало из Нью-Дели в Индор, не прошел предполетную подготовку на специальном обучающем тренажере-симуляторе.

Тем не менее необученному летчику удалось успешно приземлить лайнер в пункте назначения, а нарушение правил безопасности было выявлено только после посадки.

«Это серьезное нарушение, угрожавшее жизням пассажиров на борту, поэтому на авиакомпанию был наложен штраф в размере одного миллиона рупий (813 тысяч рублей — прим. "Ленты.ру")», — заявил в комментарии изданию сотрудник Directorate General of Civil Aviation («Генеральный директорат гражданской авиации»).

В мае пассажир без опыта управления летательными аппаратами в одиночку посадил легкомоторный самолет после того, как у пилота возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошел на борту самолета Cessna, который следовал из международного аэропорта на Багамах во Флориду. Примерно в 70 милях (112 километрах) к северу от пункта назначения пилот упал в обморок.

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Татьяна Карпова
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