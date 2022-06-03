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Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ

Замкомандира подразделения ДНР Демченко заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Сотрудники СБУ похитили дочь заместителя командира одного из подразделений сил Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Донецке, пишет ТАСС.

16 апреля дочь Демченко написала отцу в Telegram сообщение, в котором призвала его срочно позвонить, однако офицер республики не смог дозвониться.

Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь

сообщение дочери офицера ДНР Владимира Демченко

«Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите"», — рассказал он.

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По его словам, разговор длился около 20 минут и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.

«По методичкам США и Великобритании»

На брифинге в столице ДНР также присутствовала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей». По ее словам, с начала специальной операции в аппарат поступает информация о похищении родственников военных или чиновников республики, и их содержании в специальных тюрьмах.

Есть сведения о применении к гражданам незаконных методов дознания. Отмечу, что применение непроцессуальных задержаний украинские спецслужбы используют в соответствии с методологией США и Великобритании

Дарья МорозоваОмбудсмен ДНР

Уголовное дело

По факту похищения дочери Демченко генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело.

«По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

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Варвара Кошечкина
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