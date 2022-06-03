Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ

Замкомандира подразделения ДНР Демченко заявил, что его дочь похитили сотрудники СБУ

Сотрудники СБУ похитили дочь заместителя командира одного из подразделений сил Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Донецке, пишет ТАСС.

16 апреля дочь Демченко написала отцу в Telegram сообщение, в котором призвала его срочно позвонить, однако офицер республики не смог дозвониться.

Папа, меня забрали из-за тебя. Завтра в 23:00 с тобой выйдут на связь сообщение дочери офицера ДНР Владимира Демченко

«Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите"», — рассказал он.

По его словам, разговор длился около 20 минут и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.

«По методичкам США и Великобритании»

На брифинге в столице ДНР также присутствовала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей». По ее словам, с начала специальной операции в аппарат поступает информация о похищении родственников военных или чиновников республики, и их содержании в специальных тюрьмах.

Есть сведения о применении к гражданам незаконных методов дознания. Отмечу, что применение непроцессуальных задержаний украинские спецслужбы используют в соответствии с методологией США и Великобритании Дарья Морозова Омбудсмен ДНР

Уголовное дело

По факту похищения дочери Демченко генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело.

«По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников"», — говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.