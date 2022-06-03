Офицер ДНР заявил о похищении дочери сотрудниками СБУ
Сотрудники СБУ похитили дочь заместителя командира одного из подразделений сил Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Демченко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Донецке, пишет ТАСС.
16 апреля дочь Демченко написала отцу в Telegram сообщение, в котором призвала его срочно позвонить, однако офицер республики не смог дозвониться.
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«Вечером 17-го со мной вышли на связь. На вопрос, кого вы представляете, мне ответили: "Мы представляем Силы специальных операций. Или вы будете с нами разговаривать, или будет не такая, как вы хотите"», — рассказал он.
По его словам, разговор длился около 20 минут и сотрудники украинских спецслужб пытались склонить его к сотрудничеству.
«По методичкам США и Великобритании»
На брифинге в столице ДНР также присутствовала уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова, сообщает «Донецкое агентство новостей». По ее словам, с начала специальной операции в аппарат поступает информация о похищении родственников военных или чиновников республики, и их содержании в специальных тюрьмах.
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Уголовное дело
По факту похищения дочери Демченко генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело.
«По данному факту генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 235 "Захват заложников"», — говорится в сообщении.
Отмечается, что санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.