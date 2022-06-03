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Названа возможная причина быстрого распространения огня в бизнес-центре в Москве

Эксперт «Союза 01» Калужин счел нарушения причиной быстрого начала пожара в БЦ в Москве

Огонь в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы мог распространиться быстро из-за нарушений требований противопожарной безопасности, предположил в разговоре с «Лентой.ру» эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01» Константин Калужин.

«По большому счету, на таких объектах массового пребывания людей должны быть все средства противопожарной безопасности: система автоматического пожаротушения, дымоудаления, установлены специально трудногорючие материалы, поэтому не знаю, почему так быстро распространяется пожар, может быть, какое-то нарушение», — поделился Калужин.

Крупный пожар в торговом центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы произошел утром 3 июня. В первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил 4 этажа здания и стал распространяться дальше. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности, однако вскоре ему присвоили максимальный ранг сложности — пятый. Площадь пожара, по данным московского управления МЧС, составляет около тысячи квадратных метров.

Внутри здания остаются люди — по разным оценкам, в помещениях находится от 15 до 20 человек. На данный момент, известно о двух пострадавших, которые самостоятельно обратились за медицинской помощью. На месте задействовано 15 машин скорой помощи.

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Екатерина Смирная
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