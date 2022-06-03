В ДНР заявили об отражении попытки прорыва ВСУ в Донбассе

НМ ДНР сообщила об отражении прорыва ВСУ в районе Новгородского

Силы Донецкой народной республики (ДНР) и российские войска отразили попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Новгородское в Донбассе. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция ДНР.

«Умелыми действиями подразделений ДНР уничтожены две БМП, грузовой автомобиль и до 20 человек личного состава. Мощным огневым воздействием подавлена огневая точка противника в районе Торецка», — заявили в ведомстве.

По данным НМ ДНР, противник отступил на ранее занимаемые позиции.

2 июня Народная милиция ДНР сообщала о предотвращении прорыва украинских войск в районе поселка Верхнеторецкое с направления населенного пункта Розовка.

Ранее также стало известно о попытке прорыва в районе Авдеевки. В результате, по словам замначальника управления НМ ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ потеряли убитыми около 70 военных.

Синдром отмены: Россия



