МИД России заявил протест послу Шри-Ланки из-за задержки самолета

МИД России заявил протест послу Шри-Ланки Лиянаге из-за задержания самолета

Послу Шри-Ланки в России Джаните Абевикреме Лиянаге заявлен решительный протест в связи с задержанием самолета компании «Аэрофлот», сообщается на сайте российского дипведомства.

«Главе дипломатической миссии был заявлен протест в связи с безосновательным решением судебных властей Шри-Ланки о задержании 2 июня в международном аэропорту Бандаранаике рейсового самолета «Аэрофлота», готовившегося к вылету в Москву», — сказано в сообщении.

В российском министерстве призвали в сжатые сроки урегулировать данную проблему во избежание «ее негативного влияния» на дружественные отношения между странами.

2 июня на Шри-Ланке задержали вылет российского Airbus A330 в аэропорту Бандаранаике. По предварительным данным, это могло произойти из-за коммерческого спора с лизинговой компанией, которой принадлежит самолет. Отмечалось, что граждане России покинули аэропорт, их разместили в отеле.

Впоследствии суд Коломбо принял решение задержать вылет самолета до 16 июня. Сообщалось, что застрявшие пассажиры рейса могут быть вывезены в Россию другими самолетами.