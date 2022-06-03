К месту пожара в московском бизнес-центре направили 15 бригад скорой помощи

Оперштаб Москвы: на место пожара в бизнес-центре направлено 15 бригад скорой помощи

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина на место пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» было направлено 15 бригад скорой помощи и Центра экстренной медицинской помощи, столичные больницы готовы к приему пострадавших. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

«Врачи на месте проводят все мероприятия по оказанию необходимой медицинской помощи пострадавшим, эвакуировано из здания 125 человек», — уточняется в опубликованном заявлении.

В пресс-службе указали, что один из пострадавших был госпитализирован в центр Склифосовского. Утверждается, что московские больницы готовы к приему пациентов в случае необходимости.

Ранее эксперт по пожарной безопасности ассоциации «Союз 01» Константин Калужин назвал причину быстрого распространения огня в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза».

Крупный пожар в «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы вспыхнул утром 3 июня. В первую очередь загорелась обшивка возле главного входа — затем огонь охватил 4 этажа здания и стал распространяться дальше. Изначально пожару был присвоен третий ранг сложности, однако вскоре ему присвоили максимальный ранг сложности — пятый. Площадь пожара, по данным московского управления МЧС, составила около тысячи квадратных метров.