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Мужчине пришлось «делить» свое тело с 10 разными личностями из-за редкой болезни

La Republica: из-за редкого расстройства в теле немца поселились 10 альтер-личностей

Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona / Unsplash

22-летний немец Леонард Стокл рассказал, что из-за перенесенной в детстве серьезной эмоциональной травмы страдает от редкой болезни — диссоциативного расстройства идентичности, из-за чего ему пришлось «делить» свое тело с 10 личностями разного возраста и пола. Его историей заинтересовалось издание La Republica.

Мужчина заявляет, что из-за редкого психического заболевания его сознание «раскололось» и теперь в его теле «поселились» четырехлетний Кову, восьмилетний Гектор, 16-летняя Ана, 17-летний Космо, 18-летняя Эш, 19-летняя Джесси, 21-летний Лео, 23-летний Билли, 24-летняя Лив и 26-летняя Рэд. Всех своих альтер-личностей Леонард называет «системой», а себя — хозяином «системы», потому что именно он чаще всего контролирует тело.

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До подросткового возраста Стокл не подозревал о своем диагнозе и вполне справлялся с повседневными делами. Его состояние резко ухудшилось на фоне подготовки к выпускным экзаменам в школе. В отличие от одноклассников, молодой человек не мог надолго сосредоточиться, страдал от потери памяти и других симптомов, которыми сопровождается «переключение» личности.

В течение семи лет Стокл наблюдался у психолога, но диагноз ему поставили только в конце апреля 2022 года, после того как он на шесть недель был помещен в специализированную клинику, где прошел несколько курсов лечения. Лео отметил, что почувствовал облегчение, когда врачи объяснили ему причины того, что с ним происходит, но осознает, что ему предстоит еще много работы, прежде чем он справится со своей травмой и сможет взять под контроль свою жизнь.

На данный момент из-за постоянного диссоциативного расстройства идентичности Стокл не может устроиться на работу на полный день и вынужден продавать сумки и закладки ручной работы в собственном небольшом онлайн-магазине. Молодой человек также признается, что состоит в отношениях, но из-за его множественных альтер-личностей периодически у них с партнером возникают проблемы.

Ранее психолог Петр Галигабаров назвал нестандартный способ пережить расставание без сильных переживаний и травм. Специалист рекомендовал забыть несчастную любовь при помощи арт-терапии.

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Наталья Обрядина
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