Безвизовая для россиян азиатская страна отменит карантин для непривитых туристов

Южная Корея с 8 июня отменит карантин для непривитых туристов

Власти Южной Кореи смягчают действующие в стране коронавирусные ограничения — с 8 июня отменяется карантин для непривитых туристов. Об этом сообщил премьер-министр республики Хан Док Су, пишет ТАСС.

«Мы реорганизуем систему контроля за въездом из-за границы. До сих пор непривитые лица при прибытии из-за границы проходили семидневный карантин, с 8 июня этой обязанности больше не будет вне зависимости от статуса вакцинации», — заявил премьер.

Для въезда в азиатскую страну, возобновившую в апреле безвизовый режим для россиян, потребуются результаты ПЦР-теста или экспресс-теста на антиген. Также в течение трех дней после прибытия необходимо сдать дополнительный анализ на коронавирус.

Кроме того, с 8 июня отменяются ограничения в работе международного аэропорта Инчхона — по словам Хан Док Су, в связи с ростом спроса путешествий в Южную Корею, власти намерены увеличить число авиарейсов в страну.

Ранее в январе паспорт Южной Кореи был признан одним из самых выгодных для путешественников — обладатели гражданства азиатской страны могут без препятствий въехать на территорию 190 государств. Однако лучшими для туристов стали паспорта Японии и Сингапура — с ними можно свободно посетить 192 страны.