Очередной эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

Sony выпустит игры Marvel’s Spider-Man на ПК

Sony анонсировала выход игр серии Marvel’s Spider-Man на компьютере. Об этом сообщается на сайте PlayStation.

Представители компании заявили о выпуске игр на презентации State of Play. Spider-Man появится на ПК 12 августа. В Sony называют игру ремастером, хотя в компании не раскрыли, какие улучшения получит тайтл: «Мы окунемся в технические характеристики в другой раз».

Также для пользователей компьютеров Sony выпустит очередной эксклюзив PlayStation — Spider-Man: Miles Morales. Игра должна появиться на ПК осенью 2022 года. Разработкой тайтлов занимались студии Insomniac и Nixxes. «Я очень доволен нашим сотрудничеством с Insomniac над серией Marvel's Spider-Man, совместная поддержка наших команд и их приверженность качеству превыше всего вдохновляют», — заявил представитель Nixxes Юрьен Катсман.

В Sony также отметили, что обе игры оказались очень популярными среди пользователей консолей PlayStation: «По состоянию на 15 мая 2022 года серия Marvel's Spider-Man была продана тиражом более 33 миллионов копий по всему миру».

Spider-Man была выпущена на PlayStation 4 осенью 2018 года, в ноябре 2020 года Sony представила порт для PlayStation 5. Spider-Man: Miles Morales появилась 12 ноября 2020 года.

В конце мая журналисты издания VGC выяснили, что Sony собирается выпустить игру Returnal на компьютерах.