Раскрыт первый эксклюзив PlayStation 5 на ПК

VGC: Returnal окажется первой игрой для PlayStation 5, которая выйдет на ПК

Sony собирается выпустить игру Returnal на компьютерах. Об этом сообщает издание VGC.

Упоминание новой игры обнаружили в базе SteamDB. Раскрытый тайтл фигурирует под названием Oregon, однако среди тегов нашли ключевые слова, имеющие отношения к Returnal, — rogue-like, sci-fi и bullet hell. Близкий к Sony источник подтвердил, что компания может работать над портированием игры для пользователей ПК.

По словам авторов, выпущенный для PlayStation 5 в апреле 2021 года Returnal является крупнейшим и самым амбициозным проектом финской студии Housemarque. После релиза игры компания была приобретена Sony. Если выход тайтла на компьютерах состоится, то Returnal окажется первым эксклюзивом PS5, который появился на ПК.

Специалисты отметили, что слухи о выходе эксклюзивов PS для ПК не противоречат планам Sony. Ранее руководитель PlayStation Джим Райан заявил, что компания выпустит для пользователей ПК целый набор тайтлов.

Returnal — видеоигра в жанре roguelike, выпущенная студией Housemarque в апреле 2021 года. Шутер является эксклюзивом для PS5.

В конце октября 2021 года журналисты издания Comicbook выяснили, что эксклюзив для приставок Sony Sackboy: A Big Adventure появится на компьютерах. В Sony не стали комментировать находку, также неизвестны возможные сроки выхода тайтла.