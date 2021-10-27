Очередной эксклюзив PlayStation выйдет на ПК

Эксклюзив для приставок Sony Sackboy: A Big Adventure появится на компьютерах. Об этом сообщает издание Comicbook.

Журналисты предположили, что выпущенная для PlayStation 4 и 5 игра выйдет на ПК после того, как увидели ее упоминание в базе сайта SteamDB. По словам авторов, это явно намекает на то, что очередной популярный тайтл готовят к появлению на новой платформе. В Sony не стали комментировать находку, также неизвестны возможные сроки выхода тайтла.

По мнению журналистов, релиз Sackboy: A Big Adventure на персональных компьютерах может разочаровать некоторых геймеров. Ранее многие пользователи предположили, что из-за портирования консольных игр на ПК приставки PlayStation теряют свою эксклюзивность. Однако авторы заметили, что разработка игр обходится студиям очень дорого, при этом портирование тайтлов на новые платформы принесет дополнительную прибыль.

«Если порты для ПК помогут компенсировать затраты на разработку или даже убедить Sony делать сиквелы игр, которые иначе не получили бы их, это определенно было бы хорошо», — подчеркнули специалисты.

Sackboy: A Big Adventure является вышедшим в ноябре 2020 года платформером для PlayStation 4 и 5. Стоимость игры в магазине PlayStation составляет пять тысяч рублей.

Ранее Sony сообщила, что игра God of War станет доступна для пользователей персональных компьютеров 14 января 2022 года. Выход тайтла на консоли PlayStation состоялся в 2018 году.