В селе Богородское в Татарстане появится новая спортивная площадка

Новая спортивная площадка появится в селе Богородское Пестречинского района Татарстана

Новая спортивная площадка появится в селе Богородское Пестречинского района Татарстана. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, упомянутый объект хотят возвести во дворе домов №26 и №28 по улице Центральная, проведя при этом предварительный снос ветхих зданий. Отмечается, что строительство проведут по программе «Наш двор», инициированной президентом республики Рустамом Миннихановым.

«Территорию, где раньше располагались старые сараи, распланируют под спортивную площадку для Богородской школы. Жители положительно отнеслись к переменам, потому что место с изношенными постройками было в неприглядном состоянии», — заявила пресс-секретарь администрации населенного пункта Ляйсан Мифтахова.

Известно, что помимо спортплощадки в Пестречинском районе благоустроят тротуары, а также обновят 19 дворов многоквартирных домов.

В апреле сообщалось, что в Кабардино-Балкарии отремонтируют восемь школ. Первым отремонтируют учебное заведение в селе Дейское, на территории которого расположены два здания — для начальных и старших классов. Отмечается, что работы начали проводить 18 апреля. За десять дней рабочие произвели демонтаж кровли, поставили новые стропила и завершили внутренний ремонт двух этажей.