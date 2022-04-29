В Кабардино-Балкарии отремонтируют восемь школ

В Терском районе Кабардино-Балкарии отреставрируют восемь школ

В Терском районе Кабардино-Балкарии решили отреставрировать восемь школ. Соответствующая информация появилась на сайте местного портала «Вести КБР».

Согласно материалу, первой отремонтируют учебное заведение в селе Дейское, на территории которого расположены два здания — для начальных и старших классов. Отмечается, что работы начали проводить 18 апреля. За десять дней рабочие произвели демонтаж кровли, поставили новые стропила и завершили внутренний ремонт двух этажей.

В школе также планируют поменять полы в кабинетах и коридорах, очистить стены, заменить все инженерные коммуникации и электропроводку. Кроме того, к началу учебного года в зданиях установят пластиковые окна и двери, обновят фасады.

Известно, что всего в Терском районе одновременно капитально ремонтируют еще семь школ. В трех из них работы завершатся в текущем году, в остальных — перейдут на следующий. Восстановление учебных заведений проводится на средства, полученные по федеральной программе развития образования.

Ранее появилась информация о том, что в Нальчике отремонтируют Детскую музыкальную школу №2. Культурное учреждение, которое находится в историческом здании 1903 года постройки, решили благоустроить в честь его 60-летнего юбилея в 2022 году. В школе уже проводили косметический ремонт и меняли окна.